宜市民權社區再獲獎 認養「變龍園」環署評特優

2016-12-26 21:16

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市民權社區發展協會認養管理的「變龍生態園區」，參加環保署辦理空氣品質淨化區優良認養單位徵選，獲特優殊榮，今宜蘭市公所特頒5萬元獎金予以表揚，市公所表示，盼社區再接再勵，未來也會輔導更多社區，投入街角綠美化行動。

宜蘭市「變龍生態園區」簡稱「變龍園」，面積約900坪，原為國立蘭陽女中校地，去年年初市公所與校方協調，希望校方能無償提供該閒置土地，讓民眾使用，經校方同意後，去年十月民權社區正式接手管理，開始進行綠美化工程，今年3月初完工。

社區繼去年於行政院環保署辦理的「空氣品質淨化區優良認養單位徵選活動」中獲得特優後，今年再次以「變龍園」得到特優，民權社區理事長尤李招治表示，因社區每位志工各依其專長，為綠美化付出時間與心血，才能獲得甜美果實，對此非常感謝，期許未來有更多市內閒置土地能夠活化。

宜蘭市長江聰淵指出，很常看到社區民眾，到了晚上還在為「變龍園」的綠美化工作，看到如此美麗的環境能呈現出來，並且獲獎絕非僥倖，社區能多了這樣美麗的空間可以使用，讓民眾運動、休閒，要感謝所有社區志工的努力與熱忱。