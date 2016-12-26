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代課教師暑假上班沒薪？ 宜縣：已發文要求支應

2016-12-26  21:16

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣內近期有部分代理教師反應，暑假期間需到校工作，但因合約僅到暑假前，校方不支薪；縣府表示，103年就已發文要求各校確實支薪；宜蘭縣教師職業工會理事長朱堯麟指出，該文僅要求各校本於權責決定是否支薪，很多學校會鑽漏洞而不支薪；縣府回應，沒有授權校方決定是否薪，會再明確通知各校。

朱堯麟今日於臉書Po文指出，「原來最會壓榨員工的單位不是私人企業而是政府機關！暑假要代理老師到校上班，卻不給薪水！理由是老師不適用勞基法？」他說，現今的政府重視轉型正義，宜蘭縣公部門卻連最基本的薪水都要苛扣，實在讓人匪夷所思。

朱堯麟指出，代理教師在校園中屬於弱勢團體，因為一年一聘，深怕明年拿不到合約，遇到工作拿不到薪水的狀況，只能敢怒不敢言，加上縣府通知各校的公文不清不楚，只提及各校本於權責決定支不支薪，讓校方可以遊走於模糊地帶，造成代理教師暑假工作拿不到薪水的情況相當普遍。

對此，教育處學務管理科長林麗玲表示，全縣500名代理老師，約有200名有兼行政職，如暑假兩個月都給薪，縣府需多支出近3000萬元的經費，在地方財政有限的情況下，103年就曾經發文給各校，要求應以日薪方式，支付於暑假有工作的代理教師薪水。

林麗玲說，至於該文中指出的各校本於權責決定是否支薪，是讓校方有權責決定，於暑假期間的行政工作及新生輔導，是否需要代理老師協助，並非授權給校方決定要不要給薪水，至於代理教師反應工作沒收到薪水的狀況，近期會在通知各校校長，要求務必配合103縣府發出的公文。

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  • 近期縣內有代課老師反應，暑假期間到校工作，校方卻沒有支付薪水，就像在做義工。（資料照，記者簡惠茹攝）

    近期縣內有代課老師反應，暑假期間到校工作，校方卻沒有支付薪水，就像在做義工。（資料照，記者簡惠茹攝）

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