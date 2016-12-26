| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 生活

慎入！把蟑螂「冰封」後結局竟是...

2016-12-26  20:27

〔即時新聞／綜合報導〕「蟑螂」生命力相當頑強，幾乎能適應各種環境，不過這次牠可是真的踢到鐵板啦！

日前網友在《爆廢公社》發文表示，「爬冰箱被我逮到，只好把牠冰了！」，並附一張蟑螂被「冰封」的照片，從照片中可以看到，一隻體型中等的蟑螂，被一大塊的冰塊給「封印」住了，一動也不動。

這則貼文PO出後，引發網友熱議，「他子孫會更強」、「交換禮物很棒」、 「虐待動物？」，另外還有不少網友表示，很想知道退冰後，蟑螂會不會活過來，不過後來原PO表示，事後有將「蟑螂冰塊」解凍，不過蟑螂仍是沒有復活。

廣告
  • 事後網友將「蟑螂冰塊」退冰，不過蟑螂仍然沒有活過來。（擷取自爆廢公社）

    事後網友將「蟑螂冰塊」退冰，不過蟑螂仍然沒有活過來。（擷取自爆廢公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 冰塊 冷凍 實驗 小強 爆廢公社 蟑螂
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：慎入！把蟑螂「冰封」後結局竟是...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.