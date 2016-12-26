慎入！把蟑螂「冰封」後結局竟是...

2016-12-26 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕「蟑螂」生命力相當頑強，幾乎能適應各種環境，不過這次牠可是真的踢到鐵板啦！

日前網友在《爆廢公社》發文表示，「爬冰箱被我逮到，只好把牠冰了！」，並附一張蟑螂被「冰封」的照片，從照片中可以看到，一隻體型中等的蟑螂，被一大塊的冰塊給「封印」住了，一動也不動。

這則貼文PO出後，引發網友熱議，「他子孫會更強」、「交換禮物很棒」、 「虐待動物？」，另外還有不少網友表示，很想知道退冰後，蟑螂會不會活過來，不過後來原PO表示，事後有將「蟑螂冰塊」解凍，不過蟑螂仍是沒有復活。