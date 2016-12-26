因應春節運輸高峰 澎湖縣府全面應戰

2016-12-26 18:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆春節一向是澎湖運輸高峰期，今年受到復興航空突然解散影響，馬公對外空運交通格外受到矚目；澎湖縣長陳光復金在主管會報，指示旅遊處多加宣傳並善加利用1999縣民服務專線，以利縣府掌握訂位人數洽談包機事宜。

復興航空突然宣布解散，一度震撼離島天空，但在中央政府及澎湖府會、立委楊曜努力下，華信航空全力投入支援，加上立榮、遠東協助，雖然春節總飛行班數不如以往，但座位數卻增加，目前僅剩下復興獨家航線金門至馬公，復航仍遙遙無期，影響小三通及中國籍配偶返鄉探親之路，澎湖縣政府仍積極努力。

陳光復指出，2017縣府定名為「景觀再造年」，縣府將善用中央給予的資源，投入美麗海灣景觀再造工作，例如海水淡化廠興建，保護地下水避免鹽化、汙水處理廠施工期程縮短、公墓遷移，釋出原有土地予以綠美化，恢復美麗景觀，執行海洋復育工作，確保海洋生態生生不息，澎湖新灣區國際廣場設計規劃與執行，他要求各單位應確實列管追蹤期程、進度。

至於在金龜頭礮臺文化園區施工進度與開幕規劃方面，雖然已經施工，但不能因受天候下雨、颱風及文資委員等因素影響施工進度，拖延預定開幕期間，陳光復指示文化局務必在明年4月前開幕，並結合旅遊處加以宣傳行銷，以配合明年觀光季。