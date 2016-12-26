光復中學變裝風波 家長不平：納粹距離這麼遙遠

2016-12-26 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕光復中學學生扮納粹風波，導致學校補助款被刪、校長程曉銘引咎辭職，今天是事件發生後第一個上課日，雖然大多學生低調不願受訪，但也有學生表示委屈，認為外界沒必要一直放大；家長會長也表示，大家是生活在民主國度，何況這些東西已經距離這麼遙遠，認為整起事件中，看不到政府如何保護台灣之子，只要台灣外的聲音發酵，馬上炒作、施壓。

《TVBS》報導，光復中學有學生在受訪時表示，「我支持校長，辦這個活動沒有什麼不好，沒必要一直放大」、「每天都是留到很晚，然後一直精心準備這個活動，心裡很多話，現在說不出來」。

光復中學家長會長劉興藻受訪時則表示，站在孩子的角度想，這起事件是非常單純的，「更何況這些東西已經距離我們這麼遙遠，站在家長角度我們認為，我們不是生活在非民主的國度。」

他還喊話，盼「不要把政治架構在我們未來的下一代，遇到國外人士說到我們台灣如何，就馬上先把自己台灣的國民子民先罵一頓。」