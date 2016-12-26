竹縣府未辦跨年 竹東粄圓節團圓夜祭出汽車大獎
竹東鎮公所將於31日首度舉辦竹東粄圓節‧團圓夜跨年晚會，推廣粄圓米食和藝文表演，更祭出第一大獎汽車一輛的抽獎好康，與鄉親歡樂迎新年。圖為資料照。（記者廖雪茹攝）
〔記者廖雪茹／竹東報導〕參加過客式跨年派對嗎？新竹縣政府今年未辦跨年活動，竹東鎮公所則是結合粄圓節，首度在31日舉辦竹東團圓夜跨年晚會，除請來山歌王與在地青年表演，發起捐發票、換暖心湯圓的愛心活動，更祭出第一大獎汽車一輛的抽獎好康，與鄉親歡樂迎新年。
竹東鎮長徐兆璋表示，每到冬至，家戶都會挼粄圓、食粄圓，有歸家團圓、圓滿之意；歲末之際，公所首度舉辦跨年，特別以團圓夜為名，結合粄圓米食推廣和藝文表演，邀請鄉親一同感恩團聚話家常。
徐兆璋說，活動安排老中青三代客家展演，包括台灣客家山歌比賽對唱組第一名的山歌王彭勝城，他將以胡琴自拉自唱；由竹東在地子弟組成的青鳥合唱團、育有一對雙胞胎女兒的劉慧卿等草根團體，將帶來充滿對家鄉記憶的客語創作歌曲。
還有將客語融入生活的歡樂製造機-享樂十弦，台灣客家文化薪傳協會表演三腳採茶戲，以及Sway、Ree、王大文、關詩敏、方炯鑌、秀蘭瑪雅、白安等歌手演唱。
竹東鎮公所表示，這場客式跨年派對，31日下午3點30分到翌日凌晨0點30分，在竹東仁愛停車場（學前路及仁愛路口）舉辦，將備有傳統客家湯圓，民眾捐贈11或12月的有效發票一張，即可兌換湯圓一碗，發票將全數捐贈弱勢團體，自備環保餐具者還可獲得限量摸彩券一張。
現場也將有農特產、文創和各式小吃攤展售；而晚會壓軸的抽獎活動，最大獎是轎車一輛，還有電動機車、智慧型手機、電視、腳踏車和餐券等獎項，歡迎鄉親攜家帶眷同歡，一起迎向新的一年。
公所提醒，31日下午2點起，仁愛路、學前路部分路段將進行交通管制，造成不便敬請見諒。
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