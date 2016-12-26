交友軟體最受歡迎名稱 想被「向右滑」快改名！
2016-12-26 18:37
〔即時新聞／綜合報導〕隨著網路發達，許多人都會透過交友軟體來結交新朋友，除了照片外對方的暱稱會是另一個令人感興趣的部分，知名交友軟體近日則公布10大受歡迎的男、女名稱。
根據《BBC》報導，英國交友軟體「tinder」日前針對英國地區，調查交友軟體中「受歡迎」的名字，男、女最常被「向右滑」（喜歡）的名字包含「Harry、Jay、Thomas、Leo、Jack」以及「Amelia、Holly、Grace、Maisie、Olivia」。這些名字中，有部分也與受歡迎的新生兒名有重複，可以發現這些名字確實頗受英國人喜愛。
除了英國地區，「tinder」也針對其他國家，調查交友軟體上最受歡迎的男女名字，像是美國男生取名為「Lucas」、女生取名為 「Hannah」都相當受歡迎，德國則是「Patrick」和「 Laura」，至於唯一有在榜上的亞洲國家韓國，「Jihoon」及「Bora」這兩個名字在當地交友軟體上也頗受青睞。
10大受歡迎的男性名稱
1.Harry
2.Jay
3.Thomas
4.Leo
5.Jack
6.William
7.Muhammed
8.Ethan
9.Archie
10.Liam
10大受歡迎的女性名稱
1.Amelia
2.Holly
3.Grace
4.Maisie
5.Olivia
6.Millie
7.Ella
8.Phoebe
9.Jade
10.Mollie
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