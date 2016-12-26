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交友軟體最受歡迎名稱 想被「向右滑」快改名！

2016-12-26  18:37

〔即時新聞／綜合報導〕隨著網路發達，許多人都會透過交友軟體來結交新朋友，除了照片外對方的暱稱會是另一個令人感興趣的部分，知名交友軟體近日則公布10大受歡迎的男、女名稱。

根據《BBC》報導，英國交友軟體「tinder」日前針對英國地區，調查交友軟體中「受歡迎」的名字，男、女最常被「向右滑」（喜歡）的名字包含「Harry、Jay、Thomas、Leo、Jack」以及「Amelia、Holly、Grace、Maisie、Olivia」。這些名字中，有部分也與受歡迎的新生兒名有重複，可以發現這些名字確實頗受英國人喜愛。

除了英國地區，「tinder」也針對其他國家，調查交友軟體上最受歡迎的男女名字，像是美國男生取名為「Lucas」、女生取名為 「Hannah」都相當受歡迎，德國則是「Patrick」和「 Laura」，至於唯一有在榜上的亞洲國家韓國，「Jihoon」及「Bora」這兩個名字在當地交友軟體上也頗受青睞。

10大受歡迎的男性名稱

1.Harry

2.Jay

3.Thomas

4.Leo

5.Jack

6.William

7.Muhammed

8.Ethan

9.Archie

10.Liam

10大受歡迎的女性名稱

1.Amelia

2.Holly

3.Grace

4.Maisie

5.Olivia

6.Millie

7.Ella

8.Phoebe

9.Jade

10.Mollie

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  • tinder日前針對英國地區，調查交友軟體中受歡迎的名字。（美聯社）

    tinder日前針對英國地區，調查交友軟體中受歡迎的名字。（美聯社）

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