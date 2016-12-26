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技能檢定簡章 明起超商買得到

2016-12-26  19:25

〔記者黃邦平／台北報導〕2017年度第1梯次全國技術士技能檢定簡章27日起販售，預定1月3日至12日受理報名，學科測試將於3月19日舉行，外籍配偶報檢部分類科可申請口唸試題服務。詳情可見勞動部勞動力發展署技能檢定中心網站（www.wdasec.gov.tw），或撥打0800-360800洽詢。

技能檢定中心表示，12月27日起，可就近至全家、萊爾富及OK便利商店等超商通路購買簡章；明年第1梯次檢定包含的職類包括冷凍空調、按摩、中餐烹調、美容、堆高機操作、保母人員、門市服務、就業服務、國貿業務及喪禮服務等54個職類，年度內全國技能檢定各梯次均受理甲、乙級「免試術科者」，報名參加學科測試。

這梯次起，「目前是」或「曾經是」外籍或中國籍配偶，若符合資格，報檢中餐烹調、照顧服務員、美容、女子美髮、保母人員、烘焙食品─西點蛋糕、烘焙食品─麵包等職類丙（單一）級，可擇定地區申請提供播放國語口唸學科試題服務，並新增外籍勞工報名參加堆高機操作職類單一級技能檢定，得擇定地區申請提供播放國語口唸學科試題服務。

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  • 技能檢定中心表示，12月27日起，可就近至全家、萊爾富及OK便利商店等超商通路購買簡章。（資料照，記者李容萍攝）

    技能檢定中心表示，12月27日起，可就近至全家、萊爾富及OK便利商店等超商通路購買簡章。（資料照，記者李容萍攝）

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