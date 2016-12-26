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北市核發同性伴侶證 首日發出14張

2016-12-26  19:28

〔即時新聞／綜合報導〕台北市今開放「同性伴侶證」申請核發，民政局統計，共有7對同性伴侶申請，如果一方遇到醫療需求、沒有親人照顧時，同性伴侶可以憑證，為對方簽署手術同意書。

根據《中央社》報導，北市去年開放同性伴侶到各地戶政事務所申請登記，截至上月底已有272對伴侶申請「同性伴侶註記」，但有同性伴侶反映，註記公文為A4大小攜帶不便，北市今起核發「同性伴侶證」，大小與身分證相同，上面印有當事人和其伴侶的姓名、身分證字號等基本資料。

民政局統計，今天有7對同性伴侶提出申請，發出14張「同性伴侶證」。民政局表示，只要同性伴侶雙方年滿20歲、單身，且其中一方設籍在台北市、台中市、台南市、高雄市和彰化縣等，皆可在這些縣市申請「同性伴侶註記」，但領取「同性伴侶證」僅限於台北市。

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  • 北市今開放「同性伴侶證」申請核發，民政局統計，共有7對同性伴侶申請。（中央社）

    北市今開放「同性伴侶證」申請核發，民政局統計，共有7對同性伴侶申請。（中央社）

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相關關鍵字： 台北市民政局 同性伴侶 同性伴侶註記 同性伴侶證 民政局
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