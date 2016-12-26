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國中生體驗1日議員 質詢問題千奇百怪

2016-12-26  17:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會第2屆議員就職滿2週年，今天邀請忠孝國中學生，體驗「1日議員」的甘苦，「正牌」議員則正襟危坐接受學生質詢，在歡笑聲中兼具公民教育意味。

忠孝國中校長黃微雅帶領66名學生，今天下午到高雄市議會，體驗「1日議員」問政的滋味，議會特別在簡報室，設置一座模擬主席台，外觀與議事廳主席台神似，營造仿真的議事氛圍。

議長康裕成陪著學生議長劉芷彤，坐在主席台，多位議員則乖乖坐在備詢席，接受學生輪流「質詢」。

學生的「質詢」內容千奇百怪，包括請為議會今年的表現打成績、如何解決議事爭執、想組學校游泳及羽球隊來和議員比賽、如何處理人民陳情抗爭、女性議員的甘苦、是否有喜歡的歌手、國民外交成績、行銷觀光景點等。

康裕成面對學生的質詢，差點招架不住，她說，議會今年的議事十分順利，發揮「理性問政、嚴格監督」，在議事規則規範下，所有爭執都能圓滿解決。

兩名女性議員陳慧文、李雅靜回答說，女性議員擁有較細膩的心思及觀察力，從不同視野來為民服務；吳益政議員則說他最欣賞歌手是張學友，並現場清唱一段，獲得熱烈掌聲。

康裕成強調，期許議會在未來一年，能成為藍、綠說「理」的場域，而不是互相角力及杯葛的場所，也希望參加「1日議員」的同學，未來能接棒，成為高雄市議會的一員。

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  • 學生質詢的問題千奇百怪。（記者葛祐豪攝）

    學生質詢的問題千奇百怪。（記者葛祐豪攝）

  • 議長康裕成（左）看著學生議長劉芷彤（中）敲下議事槌，直呼後生可畏。（記者葛祐豪攝）

    議長康裕成（左）看著學生議長劉芷彤（中）敲下議事槌，直呼後生可畏。（記者葛祐豪攝）

  • 高雄市議會特別在簡報室，設置一座模擬主席台，外觀與議事廳主席台神似。（記者葛祐豪攝）

    高雄市議會特別在簡報室，設置一座模擬主席台，外觀與議事廳主席台神似。（記者葛祐豪攝）

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