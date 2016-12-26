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又救綠蠵龜 海巡署今年共救268隻

南沙指揮部弟兄將百斤綠蠵龜翻正。（記者黃旭磊翻攝）

2016-12-26  17:31

［記者黃旭磊／高雄報導］海巡弟兄今年於南沙島及鄰近海域救援268隻受困、迷途海龜。

南巡局今天表示，南沙指揮部弟兄於本月23日上午於北灘救援1隻受困擱淺受困綠蠵龜，綠蠵龜重超過百斤，四腳朝天，侯姓上士等6名官兵合力翻正後，引導回海，今年（105年）共計搶救海龜成龜6隻、幼龜262隻。

海巡署「巡護七號」於本月20日搶救遭漁網纏繞綠蠵龜及玳瑁龜，海龜恐窒息死亡，隊員吊放小艇救援並協助割網，另在10月於太平島發現上百隻迷途綠蠵龜幼龜。

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  • 海巡隊員於太平島救援綠蠵龜。（記者黃旭磊翻攝）

    海巡隊員於太平島救援綠蠵龜。（記者黃旭磊翻攝）

  • 海巡署「巡護七號」於本月20日搶救遭漁網纏繞綠蠵龜及玳瑁龜。（資料照，記者黃旭磊翻攝）

    海巡署「巡護七號」於本月20日搶救遭漁網纏繞綠蠵龜及玳瑁龜。（資料照，記者黃旭磊翻攝）

  • 海巡隊員10月於太平島發現上百隻迷途綠蠵龜幼龜。（資料照，記者黃旭磊翻攝）

    海巡隊員10月於太平島發現上百隻迷途綠蠵龜幼龜。（資料照，記者黃旭磊翻攝）

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標題：又救綠蠵龜 海巡署今年共救268隻


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