| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 生活

女人做愛最怕10件事 第一名是這個...

2016-12-26  17:29

〔即時新聞／綜合報導〕〕女人床上最害怕的十件事，你犯過了嗎？英國《每日星報》報導，外國「Superdrug Online Doctor」網站調查歐美國家900位女性的意見，總合出女人在做愛最害怕「男人不戴套」，其次為對方有性病、意外懷孕，第五名則是害怕發現自己的身體對伴侶沒有吸引力。

女人床上最害怕的十件事

1.對方不戴套

2.對方有性病

3.保險套破損/意外懷孕

4.被對方發現自己的裸體不吸引人

5.對方太大男人，不允許別人拒絕

6.對方想做讓你不舒服的事

7.尷尬的身體反應，如打噴嚏、放屁

8.無法讓伴侶達到高潮

9.自己得不到高潮

10.自己的床上技巧不好

廣告
  • 外國網站調查900位女性，做愛時最害怕男人不戴套。（情境照）

    外國網站調查900位女性，做愛時最害怕男人不戴套。（情境照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 做愛 床上語錄 性愛 戴套
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：女人做愛最怕10件事 第一名是這個...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.