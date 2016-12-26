女人做愛最怕10件事 第一名是這個...

2016-12-26 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕〕女人床上最害怕的十件事，你犯過了嗎？英國《每日星報》報導，外國「Superdrug Online Doctor」網站調查歐美國家900位女性的意見，總合出女人在做愛最害怕「男人不戴套」，其次為對方有性病、意外懷孕，第五名則是害怕發現自己的身體對伴侶沒有吸引力。

女人床上最害怕的十件事

1.對方不戴套

2.對方有性病

3.保險套破損/意外懷孕

4.被對方發現自己的裸體不吸引人

5.對方太大男人，不允許別人拒絕

6.對方想做讓你不舒服的事

7.尷尬的身體反應，如打噴嚏、放屁

8.無法讓伴侶達到高潮

9.自己得不到高潮

10.自己的床上技巧不好