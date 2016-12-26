| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 生活

西屯公所利用大陽台 種植蔬菜送弱勢老人

2016-12-26  17:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕西屯區公所利用5樓陽台，自10月份開始，開闢為空中菜園，有長年菜、芥藍、大陸妹、芹菜、茄子等，3個月來已收成3次，前2次贈送給西屯區的關懷據點及弱勢老人，讓老人家有新鮮的有機蔬菜可以吃。

很多社區關懷據點都會辦理共餐，讓老人家可一起吃飯、一起活動，讓身心靈更健康，西屯區公所位在5樓有一處大陽台，公所善用空地，在今年10月份開始用一格格的箱體種植容易成長的蔬菜。

公所種植了長年菜、芥藍、大陸妹、芹菜、茄子等8種蔬菜，為了讓蔬菜可以健康的成長，公所委託志工們每天輪流到陽台澆水、除草。

就在志工的愛心照顧下，3個月來已收成3次，贈送給西屯區的關懷據點及弱勢老人，讓老人家有新鮮的有機蔬菜可以吃。

西屯區公所區長何國裕表示，會持續種植，送給區內的關懷據點及老人，未來會自己進行廚餘堆肥，公所培養有機肥，來種植有機蔬菜。

相關影音

廣告
  • 西屯公所利用5樓大陽台，種植蔬菜送給弱勢老人。（記者蘇金鳳攝）

    西屯公所利用5樓大陽台，種植蔬菜送給弱勢老人。（記者蘇金鳳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 弱勢老人 有機蔬菜 空中菜園 菜園 西屯公所
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：西屯公所利用大陽台 種植蔬菜送弱勢老人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.