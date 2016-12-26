西屯公所利用大陽台 種植蔬菜送弱勢老人

2016-12-26 17:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕西屯區公所利用5樓陽台，自10月份開始，開闢為空中菜園，有長年菜、芥藍、大陸妹、芹菜、茄子等，3個月來已收成3次，前2次贈送給西屯區的關懷據點及弱勢老人，讓老人家有新鮮的有機蔬菜可以吃。

很多社區關懷據點都會辦理共餐，讓老人家可一起吃飯、一起活動，讓身心靈更健康，西屯區公所位在5樓有一處大陽台，公所善用空地，在今年10月份開始用一格格的箱體種植容易成長的蔬菜。

公所種植了長年菜、芥藍、大陸妹、芹菜、茄子等8種蔬菜，為了讓蔬菜可以健康的成長，公所委託志工們每天輪流到陽台澆水、除草。

就在志工的愛心照顧下，3個月來已收成3次，贈送給西屯區的關懷據點及弱勢老人，讓老人家有新鮮的有機蔬菜可以吃。

西屯區公所區長何國裕表示，會持續種植，送給區內的關懷據點及老人，未來會自己進行廚餘堆肥，公所培養有機肥，來種植有機蔬菜。

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