北流常設展前導概念出爐 今起在信義誠品展出

已泛黃的《滾石雜誌》。（記者何世昌攝）

2016-12-26 19:46

〔記者何世昌／台北報導〕文化部出資、北市府委辦的「北部流行音樂中心」興建中，分為南北基地，以表演廳、流行音樂文化館、產業區三大建物串連，預計2018年完工。除了硬體園區，北市文化局負責軟體內容，今率先在信義誠品6樓展示未來的「前導常設展」－〈歌。時代與記憶〉﹔此展將台灣音樂劃分為6個時代，細述各時期故事。

北部流行音樂中心座落在南港，占地約9公頃，共有表演廳、流行音樂文化館、產業區3大建築主體，預計2018年完工、2019年啟用。「表演廳」可容納5000席次；「產業區」規劃3間Live House、錄音室、練團室及音樂主題餐廳；「流行音樂文化館」則規劃5層樓的策展空間。

文化局自2010年起進行流行音樂影音文化保存工作，訪談202名資深音樂人、建置歌曲目錄資料庫，並收錄26萬餘首歌、數位化3000於間流行音樂文物，藉此構築台灣流行音樂的歷史。去年起，文化局著手辦理「流行音樂文化館」的常設展規劃，邀請文化社會學研究家詹偉雄、建築師莊熙平擔任策展人。

歷時1年規劃，常設展的前導展已成形，其以〈歌。時代與記憶〉為名，將台灣音樂劃分為6個時代：日治時期的摩登台北（1930-1940）、經濟起飛群星閃亮（1955-1975）、民歌時代唱自己的歌（1975-1985）、吶喊與救贖中的產業蓬勃發展（1980-1990），多語言多類型的黃金歲月（1990-1999）、現場化與全球化的數位時代轉折（2000-迄今），並製作了長達28公尺的「台灣音樂大事紀」牆面。

詹偉雄表示，19世紀末，利用昆蟲分泌物製成的「蟲膠唱片」發明，1930年代引入台灣，流行音樂始有載體、得以傳播；由於社會氣氛牽動流行音樂的發展，大事紀以1930年代作為斷代史的起點，並以「社會」、「文化」、「音樂」、「媒體及科技」等四個面向，細細紀錄各事件。

除了爬梳歷史，也展示第二金馬獎的「平面獎牌」、滾石雜誌、群星會歌譜、桃花泣血記主題曲黑膠等流行音樂文物。展覽即日起至明年1月2日在信義誠品6樓展演廳公開展示。