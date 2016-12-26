納粹扮裝風波 校方已提懲處名單送教育部

2016-12-26 20:59

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市私立光復中學學生在創意變裝活動中扮演納粹軍隊引發軒然大波，校長程曉銘為讓事件止血昨天道歉後請辭，不過學生都力挺校長，甚至一度發起要在操場力挺校長的活動，不過臉書上的言論已被刪除，學生今天也未集結在操場，出席狀況一切正常。另學校已把懲處名單送交教育部國教署。

不過，光復中學巧扮納粹的爭議事件導致校長辭職及學校提交懲處名單還未落幕，又有網友發現，校慶當天還有另個班級cosplay霧社事件，司儀還喊出「打倒日本鬼子，光復我中華民族」，網友在PTT發文並PO出影片，只見一群穿黑衣還戴耶誕帽的學生扮演日本人，手持「霧社事件」標語和玩具槍走過司令台，接著另一群身著紅衣頭綁白巾的學生則扮演原住民，手持紙刀向前砍殺，司儀並呼喊「打倒日本鬼子」，隨後兩組人馬便在司令台前跟著音樂跳起舞蹈。

網友看到這段影片後相當傻眼，直呼「原住民光復中華民族？」、「這學校真的有歷史老師嗎？」還有人感嘆台灣的歷史教育真的失敗，否則學生怎會玩變裝玩這麼大？

上述「霧社事件」變裝影片已被刪除，光復中學對此影片或此行為表示，已由教育部調查，「霧社事件」已多次被改編成電影，學校不再回應，學校也已將爭議事件的懲處名單送交教育部國教署，至於懲處名單內容與人數、層級，學校表示，將由教育部核定後再公佈。

因學生扮演納粹角色引發國際爭議導致校長程曉銘引咎辭職，光復中學學生在臉書「告白光復」發表一系列言論，並發起挺學校和校長活動，有學生一度想號召學生到操場力挺校長，要求大人們及教育部官員們不要過度「小題大作」，但今天並沒有學生在操場集結，至於有學生哭訴不想到學校，校方也說，昨天學生出席一切正常，沒有大量學生請假情形。