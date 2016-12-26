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禁菸場所1142處 北市7年僅罰425件

2016-12-26  17:19

〔記者張議晨／台北報導〕自菸害防制法在九十八年上路以來，北市自今已累計公告一千一百四十二處禁菸場所，不過七年期間，裁罰件數僅四百廿五件，雖菸害防制法明定於禁菸場所吸菸依法可開罰二千元至一萬罰鍰，但因開罰機關僅限衛生局，雖有民眾檢舉，但等到稽查人員抵達，吸菸者早已離開現場，時間差也成為裁罰取締困難主因。

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  • 禁菸場所1142處，北市7年僅罰425件。（資料照）

    禁菸場所1142處，北市7年僅罰425件。（資料照）

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