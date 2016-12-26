雇主寧聘身障者 癲癇患者求職處處碰壁
2016-12-26 17:43
〔記者林惠琴／台北報導〕國內癲癇患者多達23萬人，除了長期被冠予「羊癲瘋」、「豬母癲」的不雅名稱外，發病抽搐不止、口吐白沫的刻板印象也是許多民眾的誤解，台灣超越巔峰關懷癲癇聯盟今天表示，國內約一半癲癇患者因此被低估工作能力，導致求職四處碰壁，並且難以維持一份穩定的工作，希望可以獲得保障。
台灣超越巔峰關懷癲癇聯盟理事長曾幼玲指出，曾經有身障就業輔導處對於想要前往參加職訓的癲癇患者說，雇主寧願要聘用身障者，也不願聘用癲癇患者，而癲癇患者要申請身障手冊必須符合特定條件，並非人人都可以獲得身權法的保障，也因此雇主拒聘或有其他不公平的對待不會遭罰。
台灣癲癇醫學會秘書長陳倩指出，癲癇發作隨著腦葉受傷的位置而有不同症狀，有些只是無法說話，停格1、2分鐘，但意識仍然很清楚；有些只是發呆、失去意識1、2分鐘。不過，發作完就可以繼續手上的工作，除了有滾燙的湯、火、油鍋、刀具等廚房工作，或是可能因為突然發作會受傷的駕駛工作、高處工作外，合適的工作還是有很多，像是待在一般辦公室的都無妨。
曾幼玲強調，癲癇絕對不是一個會影響工作能力的主要因素，有研究就指出，多數的癲癇患者，在工作上的表現比其他工作者更認真，平均生產力較高，請假天數也較少。
35歲的癲癇患者蔡先生說，過去長達10多年的時間，多半工作處於不穩定的狀態，直到去年找到「身障者個人助理」一職才終結這種生活，希望政府可以協助改善癲癇患者的工作權。
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