這條百米農水路 盼了47年終於路平！

2016-12-26 17:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕終於等到！彰化市南安里南安寺旁莿桐段1709地號的土地，早在58年時就被劃為農水路，全長僅167公尺，路況差、難行危險，卻是農民下田耕作和居民通行的捷徑，修路聲音地方喊了47年，好不容易今年有補助經費可鋪設柏油，這個月工程動工，可望提前在明年1月前完工。

工程經費247萬餘元，全長167公尺、路寬3.5到5.1公尺，現有泥土路將改建為瀝青混凝土道路，道路兩側興建鋼筋混凝土排水溝和擋土護岸，該路連貫彰鹿路120巷道和彰馬路巷弄，路雖小，車流卻不少。

南安里長吳讚水說，這條農水路農機和機車往來頻繁，僅部分路段鋪設柏油，多數路段泥土和碎石路面破碎不堪，下雨凹凸不平處積水，路況糟透了，長期引居民詬病，居民、農民通行都讓人很不安心。

「以後騎車經過這裡，少了騎馬的顛簸感，多了平坦的舒適感，早就該這樣做了！」家住附近的吳姓民眾說，該農水路的車流量跟一般道路差不多，全面鋪設柏油後路變平坦，保障用路人的通行安全。

市長邱建富及民代、里長們今實地勘查工程，由於施工進度超前，原本預計明年2月6日竣工，可望提前在明年1月春節農曆年前完工。