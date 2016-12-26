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桃園少輔院管樂團爭氣！ 扶輪社送樂器「推一把」

2016-12-26  20:46

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園少年輔育院管樂團去年重整成軍，部分團員從零基礎到上台演奏，今年3月拿下「全國學生音樂比賽」管樂合奏特優，這群飛行少年證明自己，也替管樂團埋下火種，新的團員在今年8月重新組團，由於許多樂器還是借來的，在福齡扶輪社的牽線下，國際扶輪3520地區第5分區捐贈管樂團管鐘、馬林巴木琴等樂器，助管樂團一臂之力。

福齡扶輪社社長徐懿慧表示，以37萬7000元購買這套樂器，但樂器的價值超過40萬元，差額的部分樂器行老闆得知是要捐給少輔院的，十分阿莎力地說：「算他捐的。」期許這群在人生路不慎走偏的孩子，也有機會能夠證明自己的實力，重新翻轉人生。

少輔院管樂團的故事，被譽為台版「放牛班的春天」，少輔院人員回憶3月的全國賽，就在樂器押送到會場時，打擊樂器中的鑼，固定用的1顆螺絲不翼而飛，在不知如何是好的情況下，協助指揮交通的義工，竟將機車上的螺絲拆下替代，解決了管樂團的燃眉之急；院長蘇坤銘表示，管樂團受到各方的協助，也時時提醒成員珍惜每一個機會。

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  • 桃園少輔院管樂團現場演奏。（記者鄭淑婷攝）

    桃園少輔院管樂團現場演奏。（記者鄭淑婷攝）

  • 桃園少輔院管樂團現場演奏。（記者鄭淑婷攝）

    桃園少輔院管樂團現場演奏。（記者鄭淑婷攝）

  • 國際扶輪社3520地區第5分區，捐贈管鐘、馬林巴木琴等樂器，予桃園少輔院管樂團。（記者鄭淑婷攝）

    國際扶輪社3520地區第5分區，捐贈管鐘、馬林巴木琴等樂器，予桃園少輔院管樂團。（記者鄭淑婷攝）

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