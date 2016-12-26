大學明年減招近萬人 56個系所將消失

2016-12-26 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕全國大專院校106學年度的大學、碩士、博士班招收名額，日前由教育部核定減招9840人，比今年多減468人。在各個頂尖大學中，更是只有台灣大學減招學生，一共有17人，此外全台的大學總計有56個系所將在106學年度消失。

據《蘋果日報》報導，明年共有143系所提出部分停招的申請，在國立大學減招人數方面，以金門大學少收37人為最多，頂尖學府台大減招17人則排在第二，台灣藝術大學、台北藝術大學、台北市立大學、台東大學也都減招學生。

在申請停招的科系方面，以亞太創意技術學院的數量最多，該校代理校長吳文濱指出，學校先前改組董事會，面臨轉型創新的重要關頭，所以重新規劃系所的配置。