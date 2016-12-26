大台南優良駕駛表揚 18人獲獎

大台南公共運輸優良駕駛暨績優業者在台南永華市政中心舉行表揚典禮。（記者蔡文居攝）

2016-12-26 17:21

〔記者蔡文居／台南報導〕105年大台南公共運輸優良駕駛暨績優業者今天下午在台南永華市政中心舉行表揚典禮，共18人獲獎，其中，連續2年獲頒「公車禮貌組」優良駕駛的興南客運林俊杉，也是民眾票選的人氣王。

南市交通局今天以「運行萬里，感謝有您」為主題，表揚105年大台南公共運輸優良駕駛暨績優業者，由市長賴清德親自頒獎肯定駕駛朋友及業者的貢獻，期勉秉持「職人」精神提供市民可靠貼心的公共運輸服務。

賴清德表示，獲獎的駕駛長和業者，都發揮「視客如親」的服務精神，在崗位上奉獻與付出，希望得獎者成為領頭羊，帶動同仁、同業的良性競爭，提升整體服務品質，形塑大台南公共運輸的優質文化。

交通局也特別邀請所有獲獎的優良駕駛一同拍攝「公運英雄榜」微電影，以紀錄片方式呈現駕駛長平日辛勤工作的過程，於今天頒獎典禮同步首映。會場則邀請台南市青少年暨市民管弦樂團現場演奏「Hero」一曲，感謝公運英維的辛勞與付出。

105年大台南公共運輸優良駕駛暨績優業者獲獎名單如下：

一、「公車績優組」優良駕駛6名：孫銘呈（府城客運）、林泓興（府城客運）、顏清松（府城客運）、呂東南（興南客運）、陳繼發（新營客運）、陳慶宗（新營客運）。

二、「公車禮貌組」優良駕駛6名：陳致憲（府城客運）、林俊杉（興南客運）、陳秋宏（興南客運）、黃敏瑞（興南客運）、陳昱良（興南客運）、林芳瑩（新營客運）。

三、「計程車組」優良駕駛6名：蔡能仁（能仁交通有限公司）、林昱騰（林昱騰自營計程車行）、葉春清（葉春清自營計程車行）、王榮興（王榮興自營計程車行）、陳豊木（新茂汽車行）、陳國誠（陳國誠個人車行）。

四、「市區汽車客運業」績優業者3家：府城客運（甲等）、興南客運（優等）、新營客運（優等）。

五、「計程車」績優業者11家：中華衛星臺南車隊（甲等）、府城衛星計程車無線電台（甲等）、有限責任臺南市大成計程車運輸合作社（甲等）、有限責任臺南市日昇計程車運輸合作社（甲等）、有限責任臺南市全聯計程車運輸合作社（甲等）、有限責任臺南市長榮計程車運輸合作社（甲等）、大都會衛星車隊股份有限公司臺南分公司（優等）、台灣大車隊股份有限公司臺南分公司（優等）、成功衛星計程車無線電台（優等）、港龍大車隊股份有限公司（台一大車隊） （優等）、嘉南大都會車隊（優等）。