改善街道揚塵 北市引進小型掃街車

台北市環保局明年擬購買8部小型掃街車，改善北市街道揚塵。（記者張議晨攝）

2016-12-26 16:30

〔記者張議晨／台北報導〕台北市清潔人力吃緊，台北市環保局擬於明年引進8部小型掃街車，以機械取代部分清潔能力，今下午率先讓租賃的小型掃街車亮相，展現清潔性能。環保局指出，小型掃街車效率高，能有效減少街道揚塵，改善空汙，每年可減少PM2.5約7.2公噸，及PM10約31.2公噸。

環保局長劉銘龍說，傳統清潔人力僅能掃除紙屑、菸蒂、落葉，但沒辦法有效抑制塵土，風一吹就變揚塵，造成空氣汙染。

他說，環保局雖有意引進小型掃街車，但礙於國內監理法規始終無法上路，經與環保署、交通部磋商修法，環保署於今年修正「一般廢棄物回收清除處理辦法」，才讓小型掃街車能合法上路。

環保局擬購置的小型掃街車重量為3噸以下，可行駛於自行車道、人行道上清掃而不會造成道面損壞。為測試掃街車性能，環保局於104年先行租賃2款小型掃街車，於香堤廣場、信義區公園人行道測試。實驗結果發現，每一平方米細沙去除率均可達九成以上，且採「先灑水再清掃」方式，有效抑制揚塵產生。

環保局科長蔡清村說，掃街車符合歐盟、美加等國的環保認證標準，另在車上也建置吸塵器、高壓水槍，可吸附死角的紙屑、落葉及菸蒂，還可清洗公園座椅、垃圾桶及水溝孔蓋，「估計約可減少一半以上的清潔人力」。

劉銘龍指出，配合明年世大運，明年預計採最有利標方式，先購買8部小型掃街車，總購置經費約2936萬元，將優先用在擴寬自行車、人行道及大型公園、商圈，並計畫在3年內購足24部，讓北市各行政區至少配備2部，改善北市空氣品質。