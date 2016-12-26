潭子區大成街火災自救會 到中市府陳情抗議
要過年了，仍無法重建，潭子區大成街火災自救會到市府陳情抗議。（記者蘇金鳳攝）
〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市潭子區大成街火災自救會今天到市府陳情抗議，指事件發生至今，市長林佳龍都未來探視受災戶，從不關心，要過年了，至今他們仍居無定所，抗議市府對災民的漠視，要求市府協助他們重建家園。
副市長林依瑩則與自救會代表進行協調，她表示，長期的重建之路須靠市府與民間共同努力，找出正確的重建走向。至於救災方面是否有疏失，也將依司法程序釐清。
今年105年11月21日下午6時潭子區大成街9巷3號發生火警後延燒2排房子，造成1人死亡，19戶民宅燒毀，而大成街3鄰是老舊社區，大部份皆是弱勢市民，由於建築至今未拆，很多受災戶至今還必須依親，面臨即將過年，眾人在自救會會長楊勝發的帶領下，前往市府陳情抗議。
市府則由副市長林依瑩代表與自救會代表進行協調。
自救會成員則在協調的過程中於市府廣場高喊抗議，抗議「無家可歸」、「救災不力」、「罔顧人命」、「天理何在」的口號。
自救會會長楊勝發表示，當天的火災事故，消防局有明確的疏失，消防栓無水，消防車水源不足，加上因房屋的屋頂是木造，相連串燒，指揮官未在第一時間設斷火線設停損點，才造成19戶燒毀、1人死亡的重大悲劇。
楊勝發強調，事件發生後，市長林佳龍都未到現場關心受災戶，至今受災戶居無定所，快要過年，重建卻遙遙無期，他們今天才會到市政府抗議市府的漠視。
楊勝發表示，自救會要求市府協助自救會成員重建家園、要求徹查消防局相關單位失職，並負起重任、市府要補償受災戶、不足的經費市府要與銀行協商提供無息或低利貸款。
市府消防局表示，住宅火警當天除立即投入消防資源，災後並召開火災檢討精進會議、通盤檢討提升救災效能；此外，也協調自來水公司進行改善、研擬增設地下式消防栓。
市府表示，火災發生當時，依規核發法定安遷救助及火災安置代金，並於事發後協助需求受災戶安置於特約旅館、指派社工關懷及評估後續待援事宜。
社會局並在災後成立社會救助金專戶受理民眾捐款，目前累計約122萬元善款，並成立「台中市潭子區大成街火災受災戶救助專款專用管理委員會」，依指定用途專款專用。
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標題：潭子區大成街火災自救會 到中市府陳情抗議
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