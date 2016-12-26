超過5成公墓禁葬 中市預計108年達成

市府推動公墓遷葬綠美化與土地再利用，積極推行樹葬等環保自然葬法。（圖由台中市政府提供）

2016-12-26 16:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市現有178座公墓，已禁葬61座，約占3成。市府民政局長蔡世寅今日在市政會議說，推動公墓遷葬綠美化與土地再利用，預計108年超過5成公墓禁葬；市長林佳龍則說，今年已在4處公墓，約種下1萬4千棵樹。

蔡世寅指出，國人火葬觀念普及，全國火化使用率已達95%；市府為促進土地活化利用，已針對使用中的公墓擬定4大策略，包括墓區空地植樹，無使用需求公墓辦理公告禁葬，已禁葬公墓評估公告遷葬；推行環保自然葬法、公墓遷葬綠美化及公墓公園化。

他又說，台中市178座公墓中，已禁葬61座。預計明年起每年禁葬10座，108年達成半數禁葬的目標。民政局將請區公所、當地里長等現場會勘，達成共識後，發布禁葬公告。

市府也規劃將32座推動遷葬的公墓，優先變更為公園用地，或透過都市計畫土地通盤檢討，讓土地更妥善利用。已推動遷葬公墓包括，大里第一公墓、烏日第一公墓、豐原第六公墓、梧棲第七公墓。

林佳龍說，公墓經整地規劃，可成為居民運動休閒的好地方，民政局應加速盤點已禁葬公墓，預先設定、規劃期程，儘速推動遷葬綠美化。尚未禁葬公墓，則請民政局、區公所、里長、都發局、建設局等相關單位共同會勘，研議回饋機制，達成禁葬共識。

林佳龍強調，台中朝向「生活首都」邁進，市府不斷檢討閒置公有地、公墓等，希望地盡其利。公墓完成遷葬，市府會加速推動綠美化，今年已在4處公墓約種下1萬4千棵樹；建設局長黃玉霖則說，公墓植樹預計4年內可達59萬棵。