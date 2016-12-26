埔里八旬老翁無師自通做木雕
2016-12-26 15:48
今年80歲的傅進祥無師自通做木雕創作，家中堆滿他的作品。（記者佟振國攝）
〔記者佟振國／南投報導〕這座動物園怎麼一點聲音都沒有？！南投縣埔里鎮蜈蚣里今年已高齡80的老翁傅進祥，無師自通製作創意木雕，3年多來家中堆滿自製的蟲魚鳥獸等木雕作品，還有傳說的龍、麒麟等神獸，琳瑯滿目，讓人宛如置身無聲動物園，也成為阿公討曾孫們開心的秘密武器。
今年80歲的傅進祥自幼家貧，7歲時即輟學上山採草藥，跟著「王祿仔仙」四處賣藥支持家計，長大後則當建築工人，完全未受過正規的藝術、工藝教育，愛上木雕創作則是近幾年的事，與妻子雖已年過80，仍喜歡上山或到溪邊撿拾枯木回來創作。
傅進祥原先大致依照木頭的自然外型構思，只要發現造型奇特的枯木就會特別留意，最先做出的龍搭配腳與彩繪，宛如騰空悠遊天際，後來愈做愈有興趣，自然界的蟲魚鳥獸都成了創作題材，最近也嘗試拼接創作，作品堆滿家中庭院，除了觀賞自娛，已當曾祖父的傅進祥也會送給曾孫們當玩具。
無意間發現傅進祥創作天份的文史工作者潘樵表示，阿公只用1把鋸子、2把雕刻刀就能創作，真的很不簡單，也為埔里再添一位素人藝術家，欣賞這一件件質樸天成的木雕創作，彷彿看到另一個林淵，各自在石雕、木雕的領域快樂自在創作。
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