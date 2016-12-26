台南永康中華路27日起進行路平改善工程

南市工務局今天提醒用路人請注意，永康中華路27日起進行路平改善工程。（圖由工務局提供）

2016-12-26 15:36

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市永康區中華路為台南市北區、安南區與永康區之間往來主要道路，車流量頻繁，路面多處龜裂破損，市府工務局將鄭仔寮橋至中正南路段列入105年度路平專案辦理改善，為避免施工影響交通造成車流壅塞，將分二階段施工。

南市工務局表示，12月27至29日3天進行中華路北側路面改善工程，106年1月3日至5日3天進行中華路南側路面改善工程。

工務局表示，中華路（鄭仔寮橋至中正南路）路平工程內容包含孔蓋下地、綠帶分隔島緣石改善、路面線型及洩水坡度調整等， 12月27日（星期二）至29日（星期四）三天將進行中華路北側路面改善工程，屆時將由鄭仔寮橋起往東施工至中正南路。

1月3日（星期二）至5日（星期四）三天將進行中華路南側路面施工，屆時將由鄭仔寮橋起往東施工至中正南路，施工期間將採單側封閉，另側雙向通車，若遇雨則順延進場施工。

工務局呼籲請屆時用路人行經該路段時，為免交通壅塞，請提前改道或減速慢行，以維行車平安。