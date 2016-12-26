她用意志戒酒 劉慧如探望勉勵
2016-12-26 15:58
阿琴姐（左）翻轉人生的故事，感動魏明谷夫人劉慧如。（記者顏宏駿攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
〔記者顏宏駿／彰化報導〕現年60歲，家住員林市的阿琴（化名），3名子女都不成材，夫婦同染酒癮，先生早她一步離去，她天天花錢買醉，是村里的頭痛人物，慈濟志工得知她的處境，每天陪她聊天，還幫她重新翻修房子，不到1年，阿琴戒掉酒癮，還到慈濟當志工，她說「慈濟都没放棄我，我怎能放棄自己」。
阿琴姐用意志「翻轉」人生的故事，感動縣長夫人劉慧如，日前特別前來探望，她告訴阿琴姐「人生只能往前看，你身旁都是慈濟人，只會更好不更壞，勇敢走下去」。
阿琴育有3名子女，但個個不成材，女兒逃家失聯，2兒子，其中一人車禍往生，唯一的兒子酒癮發作，把家燒成一片廢墟，兩老感歎命運作弄，每天喝酒買醉，先生因病去世，獨居的阿琴姐繼續天天喝得爛醉，經常酒後在村裡惹事，鄰居視她為「麻煩製造者」。
今年2月浮圳里長江玉堅將阿琴姐的情況告知慈濟基金會，慈濟志工輪流來關心阿琴，也為她修建殘屋破瓦，阿琴慢慢打開心防，跟外界接觸，目前一個禮拜至少三天到慈濟當垃圾志工。她說，很感謝慈濟「翻轉」她的人生、「翻修」她的房子，透過資源回收，她知道自己的價值。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》空軍出動RF-16偵照機 拍到遼寧號囉！
- 獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急升空
- 潘基文超車 成南韓最受支持的總統人選
- 日銀大買日股 上市公司幾變國有
- 中國航艦緊貼台灣海域航行 最近僅距20浬
- 首度放閃霍建華「I ❤daddy」 林心如半夜替尪慶生
- NBA》又是厄文！騎士1分險勝勇士樂收耶誕禮（影音）
- Selina被暗虧臉腫 怒拍桌大喊「被害了」
- （影音）管麟、黃宏軒見面會玩男男吻 放話想演BL劇
- 英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲（影音）
- 一個控溫水瓶 驚覺台灣不見了
- 穀保OB賽》在校生穿丁字褲跳舞 陳琥︰還好我畢業了
- 童話世界變佛門淨地 夢幻城堡是危樓
- 〈職場開麥拉〉到底是工作重要？還是權益重要？
- 立委建議政府對外強調「台灣」 外交部：參酌辦理
- 陳隨意扮卓別林 慘遭曹西平嗆爆
- 白宮最後耶誕夜 歐巴馬感性談「包容」
- 台股開盤上漲10.35點 報9088.99點
- 〈戀愛翹翹板〉男友外派延誤婚事 返台無期孤單難耐
- 民雄鳳凰母女志工 救護好搭檔
- 民法修正案 邱太三：明年二月提同性伴侶法
- 動力火車包緊緊 笑虧師妹脫很大
- 【第十二屆林榮三文學獎．新詩獎佳作】 張英珉／阿勒坡的運動會
- 袁惟仁簽字離婚 黃安落井下石「長得那麼醜」
- 李登輝︰憲改現在就要改
- 性別友善廁所 淡大扮宜蘭先鋒
- 外交部：梵中對話 只談教會事務
- 和趙藤雄對罵 柯坦言：素人就是笨！
- SBL》後劉錚時代的人氣王 周儀翔逆轉朱億宗
- 自以為是葉問 港仔爆打女碩士
- 〈異同OPEN講〉同運收穫 2016大躍進
- 自由共和國》津上俊哉／中國能否處理好「殭屍企業」
- 日本農夫都那麼帥？ 月曆帥哥大軍來襲
- 鴨肉裝牛肉 中國連鎖烤肉店「騙過全世界」
- 性侵女大生 瞎掰「吸陽氣改運」
- 李光洙得獎哽咽謝《RM》夥伴 宋智孝台下也淚崩
- 自由廣場》（澄社評論）我們需要什麼樣的轉型正義
- 千億富少追楊冪被打槍？ 王思聰坦言「很欣賞她」
- 品冠搶結親家 尬陳曉東熱舞
- 喬治麥可曾痛失愛滋伴侶 難忘刻骨銘心的愛戀
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：她用意志戒酒 劉慧如探望勉勵
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分