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她用意志戒酒 劉慧如探望勉勵

阿琴姐（左）翻轉人生的故事，感動魏明谷夫人劉慧如。（記者顏宏駿攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2016-12-26  15:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕現年60歲，家住員林市的阿琴（化名），3名子女都不成材，夫婦同染酒癮，先生早她一步離去，她天天花錢買醉，是村里的頭痛人物，慈濟志工得知她的處境，每天陪她聊天，還幫她重新翻修房子，不到1年，阿琴戒掉酒癮，還到慈濟當志工，她說「慈濟都没放棄我，我怎能放棄自己」。

阿琴姐用意志「翻轉」人生的故事，感動縣長夫人劉慧如，日前特別前來探望，她告訴阿琴姐「人生只能往前看，你身旁都是慈濟人，只會更好不更壞，勇敢走下去」。

阿琴育有3名子女，但個個不成材，女兒逃家失聯，2兒子，其中一人車禍往生，唯一的兒子酒癮發作，把家燒成一片廢墟，兩老感歎命運作弄，每天喝酒買醉，先生因病去世，獨居的阿琴姐繼續天天喝得爛醉，經常酒後在村裡惹事，鄰居視她為「麻煩製造者」。

今年2月浮圳里長江玉堅將阿琴姐的情況告知慈濟基金會，慈濟志工輪流來關心阿琴，也為她修建殘屋破瓦，阿琴慢慢打開心防，跟外界接觸，目前一個禮拜至少三天到慈濟當垃圾志工。她說，很感謝慈濟「翻轉」她的人生、「翻修」她的房子，透過資源回收，她知道自己的價值。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 阿琴姐（中）翻轉人生的故事，感動魏明谷夫人劉慧如。（照片由慈濟基金會提供）

    阿琴姐（中）翻轉人生的故事，感動魏明谷夫人劉慧如。（照片由慈濟基金會提供）

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