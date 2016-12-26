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基隆暖暖至南港快捷公車 30日起前7天買1送1

基隆客運經營的1088暖暖至南港快捷公車30正式通車，前7天買1送1的優惠。（記者盧賢秀攝）

2016-12-26  14:59

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基北第二條快捷公車「1088暖暖－南港車站」，29日舉行通車典禮，30日正式上路，前7天祭出買1送1優惠，提供通勤族穩定優惠乘車。

1088快捷公車由基隆客運經營，起點是暖暖寶祥吉祥社區，經源遠路東暖新村、碇內國口、暖東苗圃、暖暖區公所，從八堵交流道上國道1號，下內湖交流道潭美國小，經南港路玉成國小、八德路松山火車站，再從市民大道開到南港車站。

目前票價核定，寶祥吉祥至玉成國小為39元，寶祥吉祥至南港車站為43元，上午6點至晚上8點，南港車站最後1班是晚上9點，平均尖峰時刻20分鐘就1班車。

基隆客運指出，29日在東暖新村停車場舉行通車典禮，30日正式通車，前7天搭車付費就送1費全區免費乘車券，在1個月內免費乘車，如果前7天每天搭乘就可7天免費乘車，避免免費乘車期間產生暴量，反而影響通勤施乘車品質。

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  • 1088快捷公車路線圖。（記者盧賢秀翻攝）

    1088快捷公車路線圖。（記者盧賢秀翻攝）

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