屏東戲偶造型達人 歌唱賽封王

屏東最美麗的聲音歌唱大賽得獎者將在跨年晚會演唱。（記者羅欣貞攝）

2016-12-26 15:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕來自屏東縣萬丹鄉的孫信益，從小就愛布袋戲，10年前更投入戲偶造型、帽子的製作，工作之餘還兼演野台戲，愛唱歌的他今年在「屏東最美麗的聲音歌唱大賽」社會組個人賽封王，將與其他得獎者，在屏縣府舉辦的跨年晚會中獻唱。

42歲的孫信益在國中時期，就常到姑丈的布袋戲團幫忙，有時到晚上9點還不回家，得要父親外出找人，他才甘願回家睡覺，因對布袋戲始終無法忘情，10年前他成立工作室，專心為戲偶設計造型，手工製作帽子、頭飾，許多戲班向他訂製，工作總是滿檔。

孫信益連續2年參加屏東縣政府文化處舉辦的「屏東最美麗的聲音歌唱大賽」，去年拿亞軍，今年則演唱霹靂布袋戲的歌曲〈梟雄天下〉，一旁還有布袋戲偶「伴舞」，一舉抱回冠軍。

這項競賽今年共有青少年60多組、社會組30多組競技，青少年個人組冠軍是來自瑪家鄉排灣族的董嘉靜，她是SURE人聲樂團的女高音，去年也是亞軍，今年以〈涼山情歌〉奪冠；他們將與其他得獎者在31日的跨年晚會中演出，呈現具有屏東特色的歌聲。