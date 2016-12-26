婚姻平權》性別團體：曙光乍現 等待彩虹

婚姻平權民法修正案26日立法院初審通過，挺同團體十分振奮。（記者張嘉明攝）

2016-12-26 16:42

〔記者陳炳宏／台北報導〕包括台灣同志諮詢熱線協會、台灣同志家庭權益促進會、婦女新知基金會、同志人權法案遊說聯盟、真光福音教會、同光同志長老教會、Queermosa Awards 酷摩沙獎、基本制作等性別團體，對於今日立院初審通過具各方共識的民法親屬編修正條文表示，平權不分黨派，多年努力，曙光乍現，接下來就等待彩虹。

性別團體表示，今日委員會在跨黨派委員的充分討論之下，通過的條文內容，綜合了民進黨立委尤美女版及蔡易餘版、國民黨立委許毓仁版、時代力量黨團版的民法修正草案，以及民進黨立委周春米及郭正亮、國民黨立委許淑華的修正動議文字。其中，最關鍵的條文就是象徵同志婚姻平權的「平等適用條款」初審通過納入民法親屬編的通則，使同志家庭權益得到全面性的法律保障。

性別團體也指出，今天委員會初審通過，象徵同志平權的彩虹路通過了中途站的關卡，可預料明年的朝野協商將有更險峻的挑戰。幾個推動民團版的團體借用葉永鋕媽媽11月26日在高雄同志遊行的談話，宣示「同志人權不會中途下車，我們手上的這張車票是要坐到終點、而不是中點，我們一定會坐到最後一站。不達婚姻平權，絕不放棄下車。」。