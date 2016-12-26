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在漁村跨年 箔子寮揪你來

四湖箔子寮漁港夕陽景色美麗，去年參加跨年民眾留下深刻印象。（記者陳燦坤攝）

2016-12-26  15:25

〔記者陳燦坤／雲林報導〕即將揮別2016年，沙崙湖文史關懷協會號召民眾來到四湖箔子寮漁港跨年送夕陽，同時享受騎單觀賞風貌原始的防風林優美景觀，地方樂團也帶來精彩表演，陪伴民眾迎接新的一年到來。

再過幾天就要邁入2017年，你想好了到那裡跨年嗎？沙崙湖文史關懷協會行銷地方觀光產業，邀民眾造訪箔子寮漁港，觀賞瑰麗的落日海景；協會表示，去年許多民眾參加跨年，看到夕陽餘暉將海面照映成一片金黃而讚嘆不已，今年即有民眾向協會預約在四湖三條崙露營，體驗在漁村跨年。

為豐富這趟跨年之旅，協會規劃民眾騎單車在充滿原始風貌的防風林觀賞美景，晚間則有地方樂團演奏烏克麗麗，來訪民眾可放慢生活步調，感受地方的熱情。

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