為籌募經費，十方啟能中心推小年夜年菜。（記者蘇金鳳攝）

2016-12-26 15:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕十方啟能中心3年前便推出小年夜年菜，以籌募慢飛天使的療育經費，十方今年持續推出小年夜年菜，並取名「搶得先機」餐，共六菜一湯，除了讓因出國或工件無法吃到年菜民眾，可提早在小年菜吃年菜，也可幫助十方照顧弱勢。

為慢飛天使進行療育及協助就業的十方啟能中心，時常會因景氣或者是災難發生而募不到經費，又加上因知名度不足，募款能力比一般社福團為弱，但為了能讓療育慢飛天使的經費不缺，及讓提供慢飛天使工作的烘焙班及十方樹上咖啡屋能永續經營，十方展開多元化的營運。

其中一項就是在3年前推出小年夜的圍爐菜，但當時因為知道的人不多，只售出3桌，十方認為，以十方的人力根本無法辦小年夜圍爐餐，因此第2年則改採宅配方式，訂購的人有增加，因事先預約，讓十方也能調配人力。

農曆年即將快到，十方今年持續推小年夜的圍爐，因為明年是雞年，便取名為「搶得先機」餐，共六菜一湯。

雖然十方啟能中心是社福團體，但推出年菜一點也不馬虎，執行長魏振豐表示，廚師和美食顧問特別參考五星級飯店及人氣餐廳菜單加以變化，除了力求色香味俱全之外，食材的挑選、製作也十分嚴格，絕對符合新鮮、衛生的要求。

廚師阿傑表示，菜單包括藥膳花雕蝦、鮮菇蒜燒食魚、西蘭炒雙鮮、紅燒富貴蹄膀、麻油猴頭彩（猴頭菇、甜椒、花椰菜）、養生山藥雞湯（山藥、中藥材、杏鮑菇）以及元寶40顆（高麗菜、韭菜2種口味）。

督導羅惠玉表示，即日起接受預約，至明年元月16日止，全套愛心價3588元（含運費），不想訂購全套，也可選擇單點，需另加運費270元。

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