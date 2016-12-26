號稱智慧科技城市 新竹縣丟垃圾也要更智慧
2016-12-26 15:18
［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣標榜科技智慧城，現就連丟垃圾也要拚智慧。今天縣府環保局找來獲經濟部補助，明年初將在竹北試辦讓清潔車上GPS裝置邁入4G的資源回收業者，跟國內率先以永續農業為目標創辦的社會企業、及專門統計、分析、比較資料庫數據後供各行決策參考的資料科學解決方案顧問公司座談，大家商討如何「合力」推動建置。
獲邀座談的前述業界代表分別是：大豐環保科技股份有限公司資訊部資深經理賴宏維、沃畝股份有限公司創辦人許又仁、以及智庫驅動知識長謝宗震。竹北市代會副主席田耕豪也到場。
縣府環保局長黃士漢直言，丟垃圾看似是生活中的一件小事，但是無法預知的定點癡等垃圾車，卻無異是一種時間使用的不經濟。
為了讓鄉親可以清楚掌握垃圾車的動態，新竹縣13鄉鎮市幾乎各公所的清潔車上都裝有GPS提供鄉親掌握和查詢。
為了持續推動垃圾減量和分類，該局在今年雷厲風行執行破袋檢查等訴諸讓鄉親「不敢亂丟垃圾」心態的查處機制後，明年將轉型改導向創造誘因，讓鄉親「不想亂丟」，自動自發分類和回收！
為此，該局昨天的座談，就是希望跟業界一起商討，如何利用明年竹北市公所清潔車上每30秒鐘可讀取，每3到5分鐘就可更新的GPS資料，透過「智庫驅動」統計分析後反向回饋給大豐、或沃畝等相關業者參考。
該局可以從中更了解竹北垃圾主要產出的源頭，甚至找出哪邊的什麼垃圾量比較多等細部特點，進而更有效調度相關的處理資源。間接讓未來全縣的垃圾處理更有效率，也使包含廚餘在內的資源可回收垃圾流向更明確，製造「不想亂丟」的誘因給鄉親，早日把新竹縣的單日垃圾量從現在的220公噸左右，降到1天只剩下150公噸。
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