啟用最後4站 竹市YouBike站點達30個
新竹市微笑單車完成30個站點，今天啟用最後完成的4個站點，更以信仰中心天公壇為站名。（記者洪美秀攝）
〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市YouBike微笑單車今天啟用天公壇、光復關新路口、金山街、香山國小等4個站點，實現年底完成30個站點目標！市長林智堅說，YouBike建置以來已有超過55萬人次使用，明年將規劃新設15個站點，期盼市民多加使用YouBike這個綠色交通運具。
林智堅說，竹市YouBike5月26日啟用後，在7個月內達成30站目標，從第1輛車擴增到750輛車，YouBike路網已遍及竹市各區，更創下「週轉率單日19.7次－全國最高」及「鐵道結合鐵馬YouBike的全國第一。
林智堅說，提供綠色運具已是世界潮流，YouBike確實改變市民的交通習慣，扮演通勤、通學、洽公、購物、觀光微旅行等多功能角色，是個「全面多贏」的交通工具。明年，市府將繼續努力，規劃新設15個站點，帶給市民更便利的生活、更舒適的生活品質。
林智堅與天公壇主委陳顯榮和多名里長及微笑單車董事長劉金標分別騎乘編號001號及750號的YouBike，見證竹市達成30個站的里程碑，且組成微笑車隊，慶賀竹市幸福30達陣。
天公壇主祀玉皇大帝，是竹市信仰中心，微笑單車發言人劉麗珠表示，全台灣有許多祭祀天公的廟宇，但竹市是唯一以「天公壇」為名的站點。市府交通處長倪茂榮說，天公壇不但是YouBike第30站達成的重要里程碑，也是竹市YouBike「前進西區」第一個站點，頗具意義。
市府交通處表示，竹市完成30個站點目標，市府和微笑單車公司將合作推出「新竹市美食景點地圖」，讓到訪新竹市的遊客在旅遊服務中心就能拿取地圖、騎著YouBike，在巷弄中尋找「隱藏版美食」和「私房景點」，來竹市「微旅行」。
除天公壇站，另外3個啟用的站點香山國小，是竹市第一個設置YouBike的國小，緊鄰香山區公所及戶政事務所。另光復關新站周邊多是商辦大樓，滿足上班族往返新莊火車站通勤需求；金山街站位在金山街集福宮旁，可提升鄰近租屋族及居民進出的方便性。
新竹市長林智堅說明年還會繼續增設15個站點。（記者洪美秀攝）
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