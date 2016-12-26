虎頭埤青年活動中心 台南決定開放BOT

為促進觀光發展，市政府推動虎頭埤青年活動中心的BOT案。（記者吳俊鋒攝）

2016-12-26 14:35

〔記者吳俊鋒／台南報導〕日治時期被列為國內12大勝景之一的台南虎頭埤，遠近馳名，為帶動觀光發展，市政府之前採ROT模式，計畫將當地的青年活動中心委外經營，卻持續流標，策略調整後，決定開放BOT，擴大經濟效益，今天舉辦首場招商說明會，果然一舉吸引了12家業者參加，願景可期。

虎頭埤青年活動中心促參案自大台南升格後，市政府觀光旅遊局後就一直推動，之前規劃的是ROT，只能依照原50間房的規模進行修建，運用上受到限制，4度公開招商，3次流標、1次未完成議約，並不順利。

觀旅局參酌、彙整各方意見後，決定改採可以原地重建的BOT，邀請顧問公司都市開發顧問公司規格設計，今天舉行投資說明會，號召廠商參與，共創雙贏。

副局長林國華表示，活動中心歷史約30年，根據最新的規劃，最小投資金額1.97億元，BOT廠商至少可興建80間房，對於擴大營運效能很有助益，更重要的是，直接帶動虎頭埤及其周邊的觀光發展。

林國華說，虎頭埤除了湖畔晨曦、吊橋倒影與山林生態的美景之外，還有遊艇、露營、烤肉等休憩設施，沿著168線，更可前往左鎮二寮，觀日出、賞雲海，旅宿商機的潛力雄厚，值得投資。

座談會上，業者們提到了環評、水保與都設等審查程序，以及連結周邊知名景點的整合行銷，希望公部門可以多幫忙，林國華強調，會全力協助，讓該促參按能順利推動。