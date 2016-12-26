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過勞死？ 連續上班15小時 公車司機腦出血死亡

台中1名司機平均每日上班15小時，日前他在駕駛座上昏迷，因腦出血死亡，家屬懷疑是過勞死。圖為反過勞抗爭遊行，示意圖與本新聞無關。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-12-26  14:14

〔即時新聞／綜合報導〕台中有一名公車司機日前在晚間9時許，正要將車輛開回車場下班時，沿路上頻頻流鼻血，抵達車場後就昏倒在駕駛座上，送醫後血壓高達238，因為中樞神經腦出血急救無效死亡。這名司機的家人控訴，他每天平均工作15小時，應該有過勞死的問題存在。

據《東森新聞雲》報導，司機的女兒表示，父親每天都深夜11、12時才返家，能夠休息的時間相當少。而在事發當天，司機在清晨5時30分就打卡，血壓為130，不過到了晚上8、9時才下班，工時長達15小時。

司機弟弟指出，客運公司認為這不是職業災害，只給了1萬元的慰問金，強調應該是長時間睡眠不足和壓力才會讓哥哥腦出血，至於客運對此案則不願回應。

醫院針對此事解釋，腦血管疾病如果要判定為職業傷害，家屬必須提供半年出勤紀錄，而勞工局已出手調查，協助司機家人取得相關資料。

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