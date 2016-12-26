有線電視收視費 苗縣業者提漲10元被打槍
2016-12-26 13:53
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣吉元及信和有線電視收視費，去年每戶每月570元，今年降為560元，業者今年提書面明年維持560元，苗栗縣有線廣播電視費率審議委員會開會審議；媒體事務中心主任湯惠琴指出，業者以建置數位化及客服人員增加為由，口頭提出欲漲10元，但被與會委員否決，維持每戶每月560元，縣府今天公告實施。
吉元及信和有線電視去年受多次颱風及和世界十二強棒球賽期間收視訊號不穩、客服電話無法接通，引爆民怨，縣議員陳光軒及謝芳紋等人在苗栗縣議會提案要求調降收視費，經委員會討論，今年的收視費從570元調降至560元。
湯惠琴指出，今年吉元、信和業者書面提出收視費仍維持560元，但苗栗縣有線廣播電視費率審議委員會開會討論時，業者以建置數位化成本及客服人員增加為由，在會中口頭提出要漲10元，令審查委員傻眼。
湯惠琴說，委員會是依業者提出的書面資料來審查，全國有線電視業者都在建置數位化，而且提升收視及客服人員服務品質，本來就是業者該盡的責任，與會委員一致否決，認為應維持每月560元。
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