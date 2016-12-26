看納粹風波 楊照：問題在「教孩子盲目」
2016-12-26 14:05
看納粹風波，楊照：問題在「教孩子盲目」（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕新竹市私立光復高中日前校慶，竟有學生在遊行活動扮裝成納粹軍團，引發以色列駐台辦事處、德國在台協會提出抗議，迫使教育部做出懲處，總統府也聲明譴責並向相關國家致歉，光復中學校長程曉銘也在昨天請辭，希望平息糾紛。對此，作家楊照今天也在臉書發文評論，指問題的癥結不在裝扮本身，而在「盲目」。
楊照表示，「最可怕的無知，是甚至不覺得有知的必要。一個社會最可怕的無知表徵，是在教育的場所裡都理所當然不追求知識與理解。…裝扮成納粹的事，發生在學校，竟然還是在校長、老師的指導下做的。多恐怖的事！這意謂著台灣教育現場的徹底敗壞…最嚴重的問題，不在裝扮本身，在『盲目』，在教孩子盲目地去做這樣的事。孩子能如此盲目無知去做這樣的事，誰有把握孩子不會同樣地盲目去做其他的事？」
楊照認為，「教育徹底敗壞，還反映在事後的辯解上…校長、老師們顯然沒有弄清楚，這不是孩子有沒有學到納粹歷史的問題，而是他們有沒有習慣問『我為何做這件事？』在任何一個職場裡，不問『我為何做這件事？』的人，能有什麼成就？上焉者頂多就只能盲目地聽命行事，下焉者動輒就會因為他這樣的態度，製造出不可收拾的錯誤與災難！」
楊照強調，「會發生掀起軒然大波的事，不正就因為學校老師自己沒有習慣、沒有能力問『我為何做這件事？』嗎？另外一項更悲哀的辯解是：只是好玩，沒有想那麼多。這個世界有太多比『好玩』更重要的事，一個孩子要長成大人，負責任地成為社會的一員，很重要的條件，不就是要學會『好玩』不是一切嗎？無知一點都不好玩，傷害別人，不管用任何方式傷害，也一點都不好玩。」
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