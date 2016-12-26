民調56％反對修民法？ 鄉民：連勝文當初也領先...
2016-12-26 13:40
〔即時新聞／綜合報導〕今有媒體報導，近日所進行的民調顯示56%民眾反對同性婚姻民法修法、37.8%民眾贊成，消息一出引起PTT八卦板上的鄉民一陣討論，許多人認為，民調早已不可信，「想當初連勝文也是民調領先」。
根據台灣民意基金會委託山水民意研究公司所公布的數據資料顯示，37.8%的受訪者贊成同性婚姻民法化，但有56%的民眾反對、44%民眾贊成立專法，43.9%的人反對。此調查在12月20與21日間以電話抽樣方式，訪問全國20歲以上成年人，有效樣本1097人，抽樣誤差在95%信心水準下正負2.96個百分點。
鄉民們對於這樣的數據看法不一，有網友表示：「住宅電話用戶基本上接得到電話的都是比較年長的吧」、「這議題有世代差異」、「老人家常在家接電話」、「為什麼民調都是用電話 我家沒電話的不久就永遠接不到」，但也有人反駁：「你沒接過是你家的事啊，我就接過」、「我在辦公室接過，你沒接過不代表大家都沒有」。
不過，許多網友表示，民調的可信度已經在「連勝文落選」、「川普當選」、「國民黨大選落敗」等事件之後不斷下降，認為民調的調查方式無法準確測出民意數據。此外，立法院今天審查同性婚姻法案，六個版本於十二時八分已審查完畢，並且由尤美女宣讀協商決議、通過審查送交黨團協商，於十二點十三分宣布散會。
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