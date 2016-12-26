婚姻平權法案初審通過 反同人士轉往凱道抗議

翻入立法院的抗議民眾高舉布條，離開立法院。（記者陳志曲攝）

2016-12-26 13:07

〔記者陳炳宏／台北報導〕立法院今天審查同性婚姻法案，上午十時許，有幾名民眾不滿立委發言，挺身爬上立院外的鐵欄杆，試圖闖進立院表達心聲，遭到警察逮捕；場外民眾激憤。

場外民眾聽見疑似有人受傷，高喊要求讓律師和醫生進去協助照顧。台上的媽媽代表們心痛高喊：「你們不顧民意，欺騙大眾，我們要用選票來教訓你們，統統下台！」引發台下民眾呼應怒吼：「統統下台！統統下台！」

十二時八分，立法院內六個版本都審查完畢，並且由尤美女宣讀協商決議，通過審查送交黨團協商，於十二點十三分宣布散會。引發另波強烈不滿，大喊：「不能結束！接受！抗議到底！繼續努力！」並轉往凱道，高喊蔡英文出來。