老師一句話 文史工作者花10年工夫認識家鄉茶事

2016-12-26 13:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕文史工作者古武南，從投入保護古蹟文化到學習茶道世界，費時10年探索家鄉的北埔膨風茶（東方美人茶），最近將所學集結寫成《忘茶味》一書，抱著一顆感恩、懷念的心，希望和大家分享生活在北埔的美好茶事。

來到北埔，不能錯過國定古蹟「金廣福」與「天水堂」。而租借在天水堂右外橫屋老宅的古武南，在家鄉從事古蹟導覽解說，著有《北埔民‧居》獲得第一屆國家出版品佳作獎，編著《茶二十一席》暢銷兩岸。

古武南說，2005年因緣師事台北「人澹如菊」茶書院的創辦人李曙韻，老師的一句話，加上本身也是茶家的後代，促使他投入10年功夫，來搞清楚家鄉的茶事。

古武南將居所取名「水井食為仙」，作為文化創意產業的據點，並兼賣北埔茶；但他直言，直到踏進茶書院，才讓他體驗到了事茶和事茶人的大千世界，感受蘊涵著深厚茶道美學的力量。

在本書，古武南介紹了東方美人茶的身世，包含四季的特色、生長環境、收成製作等，茶對北埔人而言，不僅是家鄉的記憶，更是藝術的表徵。他以說故事的方式，帶進許多與製茶師傅的對話，同時呈現內心的思索和心得，讓讀者輕鬆的跟著他探索北埔茶，聽見在地的聲音。

談及茶氣，他分享學氣功的企業家，在聞到撲鼻茶香時耍猴拳的趣事；聊到一名日本工程師，向他體驗製茶的嚴謹態度；他也分享偕同家人前往中國，參加北京茶會交流的經驗。

古武南說，在習茶期間，常想起童年和爸媽收購茶菁、經營茶行的景像。也因為在台北習茶的經驗，讓他得以抽身、回頭來觀察北埔的茶文化，而提出個人對茶事充滿情感的獨到看法。