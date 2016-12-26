「圓仔」貪吃茄冬果 熊掌拆光樹冠層

圓仔奮力把樹枝咬下來。（台北市立動物園提供）

2016-12-26 12:55

〔記者何世昌／台北報導〕台北市立動物園大貓熊館外的室外活動場種植茄苳樹，此時正逢果實成熟期，大貓熊「圓仔」為了吃到高處的果實，特別爬樹，並用熊掌折下樹枝檢查是否藏有果實。園方戲稱，貪吃行動意外成了「毀樹計畫」，此舉讓茄苳樹樹冠層在短短幾天內，被徹底「拆」光。

動物園表示，圓仔行動本意原是「貪吃」，卻意外發展成「毀樹計畫」。「圓仔」爬上近兩層樓高的茄苳樹，利用強而有力的熊掌，一把一把地將樹枝折下，細細檢查是否有果實藏在枝枒間；茄苳樹的樹冠層，就在短短的幾天之內，徹底地被「拆」了！

這項「毀樹計畫」亦凸顯大熊貓擅長爬樹的特性。但遊客常擔心「圓仔」爬到高處後會摔落；動物園動保員特別說明，大貓熊是爬樹高手，當「圓仔」爬向高處時，一定會有一隻腳抓穩樹枝，絕對不會摔落，因此遊客毋需擔心。

圓仔童心未泯，十分好奇茄冬樹果實的滋味（台北市立動物園提供）