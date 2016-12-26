跨年迎新年 貓纜延長營運到凌晨2點

2016-12-26 12:51

〔記者陳紜甄／台北報導〕2016年即將進入尾聲，跨年活動不想待在家，也不想在市中心人擠人，民眾不妨前往貓空山區。貓空纜車於12月31日當天延長營運至隔日凌晨2點，民眾可在山區遠眺101大樓煙火。

配合跨年活動，貓纜特別於12月31日當天延長營運至凌晨2時，視現場人潮營運至旅客輸運完畢為止。

此外，12月31日與明年1月1日，舉辦迎新年活動，貓空站設置許願卡，民眾可寫下新年對家人與親友的祝福；貓空站外並設置奉茶亭，供民眾享用熱茶，歡迎大家自備保溫杯飲用。