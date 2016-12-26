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學生扮納粹 教長：拿悲痛做創意不當

2016-12-26  12:39

〔記者吳柏軒／台北報導〕近日新竹有高中師生扮演納粹軍容，引發國內外輿論嘩然，教育部長潘文忠今天再次表示，以歷史悲痛事件作為創意主題不妥，盼此事能給教育與社會機會教育，讓師生瞭解歷史事件的深刻意涵、培養同理思考，該校的獎補助款則待後續私立學校諮詢委員會審議。

潘文忠表示，納粹事件代表人類過往的重大傷痛，在台灣追求世界和平、維護人權的普世價值之下，該議題不適宜用休閒娛樂的方式呈現，但此事也能給各級學校、老師及教育人員等很好的機會教育，了解如何把歷史事件的深層意涵教育給學生，進行同理思考。

潘文忠也說，目前課綱或教科書對國內外重大相關事件都有陳述，該校事件是很好的機會教育，要理解當年的事件對人類生命的影響，若學生能深刻理解，更同理事件受難者的悲苦，是教育部與學校後續要努力的方向。

另，該校校長昨因事件引咎辭職，潘文忠認為，該校相關的懲處，希望秉持比例原則，校長或許對其個人職務有其考量，而該校的違失，已經由國教署成立專案小組進行調查，未來若報告出爐，也將送交私校諮詢會，進行相關獎補助款的懲處，而各界的意見都將充分收集，並交由該校進行提報未來的改善措施，希望外界能讓該校師生回到寧靜環境學習。

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  • 高中生師生扮納粹事件延燒多日，教育部長潘文忠說，以歷史悲痛事件作為創意主題不妥，盼此事能給教育與社會機會教育，讓師生瞭解歷史事件的深刻意涵、培養同理思考，而該校的獎補助款則待後續私立學校諮詢委員會審議。（記者吳柏軒攝）

    高中生師生扮納粹事件延燒多日，教育部長潘文忠說，以歷史悲痛事件作為創意主題不妥，盼此事能給教育與社會機會教育，讓師生瞭解歷史事件的深刻意涵、培養同理思考，而該校的獎補助款則待後續私立學校諮詢委員會審議。（記者吳柏軒攝）

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