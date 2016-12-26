遊南庄走馬看花 鄉長：旅客需再教育

2016-12-26 12:29

〔記者許展溢／苗栗報導〕南庄鄉長賴盛為就任將滿7週年，今日上午率領公所各幹部舉辦行銷南庄鄉政業務聯繫茶會，南庄鄉民代表會及各界等人都出席。賴盛為針對南庄或國際慢城認證說，南庄多族群融合等地方文化特色能夠被國際組織注意除值得祝賀，對鄉親及遊客也都需「再教育」。

賴盛為說，國際慢城認證得到後，還有很多工作要做，認為鄉親、遊客及公部門團隊都要再教育，希望透過組織，教育外來遊客不要再以「走馬看花」的方式遊南庄，應要以「深入」方式行走南庄，因南庄有太多地方、歷史文化等值得大家了解。

賴盛為表示，陸續已向交通部觀光局、客委會等單位爭取經費，要加強南庄鄉內軟、硬體設施等，強調都要好好的打造，營造出友善城市氛圍，從文字或其它意象等，就可以讓民眾了解南庄是非常友善的地方。

另外，任期不到2年，賴盛為說，接下來最迫切想做的是， 就是通盤檢討鄉內都市計畫，要趕緊提代表會，再透過縣府交給中央，目的是希望讓整個南庄鄉變成「慢城觀光區」，如此一來，才能順利興建遊客停車場、展演中心等多項建設。

賴盛為說，擔任鄉長已邁入第7年，對地方建設及要強力推廣的觀光不敢疏忽、懈怠，也很感謝各界及團隊支持、協助，強調為了南庄發展及周邊產業會再加緊腳步推動，讓南庄成為具有內涵、文化的好地方。