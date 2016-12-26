衝立院被上銬 反同民眾促讓律師進入協調

下一代幸福聯盟成員，爬入立法院圍牆後，被警方逮捕，其他民眾在外面高喊「打開大門，公民進入」，並要求讓律師進入協商。（記者陳炳宏攝）

2016-12-26 12:28

〔記者陳炳宏／台北報導〕正當立院還在審查同性婚姻民法修正案之際，反同婚的「下一代幸福聯盟成員」爬過圍牆衝入立法院，不過隨即被上銬，在立院外面中山南路上民眾高喊「打開大門，公民進入」，要求讓律師進入協調。

下一代幸福聯盟表示，全國民調顯示7成6民眾贊成公投，5成2民眾不希望修改民法。

據悉，正當尤美女版本逐條宣讀之際，激憤的民眾隨即爬過圍牆，但立即被警察攔下。

當中午12時審查會議結束，宣布送朝野協商後，外面民眾高喊尤美女下台、罷免黃國昌、暴力政府政府、罔顧民意、百萬人民公投。

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