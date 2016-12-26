董氏籲：年節陪老人玩桌遊 失智風險少15％
2016-12-26 12:19
圖為南市長賴清德探訪長輩玩桌遊，受到長輩熱情歡迎。（資料照，記者王俊忠攝）
〔記者林彥彤／台北報導〕農曆年節快要到，董氏基金會今天就引述一份法國追蹤長達20年的研究，發現參與桌遊的人，比不玩桌遊的人，罹患失智風險少15%，基金會建議民眾，家中若有長輩，不妨將桌遊當成一份新年禮物鼓勵老年人參與。
這項法國研究，是從1988年開始，追蹤到2004年，隨機選出3777名65歲以上的居民進行認知、憂鬱和臨床失智狀態的測量，其中經常從事桌遊活動的有1181名，並安排2987參與者，接受至少一次的認知表現與憂鬱症追蹤，結果發現，20年下來，有參與桌遊的人，比不玩桌遊的人罹患失智症的風險少了15%。
台大精神醫學部一般精神科主任黃宗正表示，桌遊有三大特點，可以改善認知功能（如記憶力、注意力、判斷力和規劃力等）、增加人際互動與沒有氣候、地域限制等，是適合各年齡層一起共同參與的正向活動。
然而，桌遊對許多台灣老人家來說，還是相當陌生。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨建議，年假期間正好是一個很好的機會，不妨將桌遊當成一份新年禮物，兒孫可以以漸進方式吸引老人家的好奇，並透過歡呼聲，增加玩的樂趣，不僅可增加社交互動，也有助於減緩老化功能。
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