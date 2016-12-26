扮納粹延燒外國網站 意外凸顯台灣悲慘處境…

網友將學生扮納粹的照片PO到外國網站《9gag》。（圖取自9gag）

2016-12-26 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕台灣高中生在校慶活動中扮納粹，引發軒然大波。有人將照片PO到外國網站，但標題卻將台灣誤植為泰國，意外凸顯出台灣在國際間的邊緣處境。

網友將學生扮納粹的照片PO到外國網站《9gag》，但標題卻是「泰國的納粹學生」（Just some Nazi students in Thailand），底下網友強烈批評「他們覺得有趣是因為沒嘗過德軍滋味」、「這是一種恥辱」、「愚蠢的亞洲人」。有人則說「這不是泰國，是中國或香港」。

也有許多網友跳出來澄清「我想這應該是台灣」、「谷歌2秒就能告訴你這是台灣，不是泰國」、「這是台灣，不是泰國，白癡」。另有台灣網友留言致歉「我不想承認，但他們是台灣人」。