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「台中耶誕YA」11萬遊玩人次創新高

「台中耶誕YA」現場，有民眾利用浪漫氛圍向女友求婚成功。（當事人提供）

2016-12-26  12:12

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府新聞局將市府廣場打造成為燦爛的「夢幻耶誕樂園」，25日閉幕當晚，不少民眾把握最後機會前往拍照玩樂，人潮洶湧，新聞局26日表示，此次共吸引11萬人次前來，創下歷年新高，還有人當場利用浪漫氛圍求婚成功，度過最棒的耶誕節。

「台中耶誕YA」活動自9日至25日在台灣大道市政廣場登場，是市府首度在耶誕節活動中，以兒童樂園形式呈現，內容包括耶誕樹、薑餅屋、環保雪人與熱氣球，還有旋轉木馬、小火車、小船與咖啡杯等遊樂設施，大人小孩歡樂笑聲不絕。

25日是耶誕節活動最後一天，市政廣場湧入近萬名把握機會前來拍照遊玩的民眾，其中最特別的是，有民眾抓準現場浪漫氣氛，在親友團簇擁下，捧著玫瑰花向女友告白求婚成功，為活動畫下圓滿句點。

新聞局表示，市府今年不僅增設多項遊樂設施，更延長開放時間，每日均吸引眾多市民到耶誕樹下祝福彼此，玩得盡興，短短17天的活動，共吸引11萬人次前來，創下歷年新高，市府未來將接再接再厲，陪伴市民歡度耶誕節。

此外，為照顧原縣區的市民朋友，25日晚上豐原陽明市政大樓也同步舉辦耶誕活動，安排知名歌手許富凱等藝人帶來表演，搭配溫馨環境布置，讓民眾感受濃濃平安喜樂的氣氛，也為耶誕演唱劃下句點。

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