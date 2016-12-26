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野狗闖入軌道 北捷文湖線停駛逮狗

文湖線今傳狗隻闖入軌道。（記者陳紜甄攝）

2016-12-26  11:54

〔記者陳紜甄／台北報導〕捷運文湖線又出狀況！上午8點17分，從捷運木柵站開往動物園站的文湖線列車，一隻中型犬突然闖入軌道，行駛列車緊急煞車，北捷緊急排除狀況，目前已正常營運。

文湖線6天前上班尖峰時間，傳出轉轍器出現異常，造成乘客等候時間達20分鐘，人潮塞爆捷運月台、手扶梯，上班上學遲到，民眾怨聲載道。今日，又傳出犬隻闖入文湖線，耽誤民眾通勤時間。

北捷表示，狗隻闖入軌道後，北捷人員便立即斷電，下軌道誘捕狗隻，約莫8點33分處理完畢，造成列車中的旅客等候16分鐘。北捷表示，該犬隻為野狗，並已交由動保處處理，至於如何闖入軌道仍在進行調查中。

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